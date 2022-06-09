Ваноли покинул "Спартак"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Пресс-служба московского "Спартака" на официальном сайте объявила об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

"По ряду обстоятельств, не зависящих от "Спартака", Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост", - говорится в заявлении "красно-белых".

Клуб поблагодарил итальянского специалиста за работу и пожелал успеха в будущем.

Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года. Под его руководством московский клуб занял 10-е место в чемпионате России и стал обладателем Кубка России.

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