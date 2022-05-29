Ваноли отреагировал на победу "Спартака" в Кубке России

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли прокомментировал победу своей команды в финале Кубка России над "Динамо" (2:1).

"Эмоции невероятные, не описать восторг. Спасибо "Динамо", невероятный матч! Спасибо моим футболистам, мы бились за победу. Она для наших болельщиков! Сейчас я хочу насладиться тем, что происходит", – приводит слова Ваноли "Матч ТВ".

"Спартак" выиграл Кубок России в четвертый раз в своей истории и впервые с 2003 года.

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