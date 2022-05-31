Ваноли хочет остаться в "Спартаке"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли не хочет покидать клуб, но может сделать это из-за семьи, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, итальянский специалист хочет исправить результаты команды. Впрочем, родные итальянца - жена и трое детей, просят его вернуться в Италию, так как не имеют возможность часто видеться с ним.

В завершившемся сезоне "Спартак" под руководством Ваноли финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.

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