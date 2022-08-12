Ванда Нара высказалась о будущем Икарди в ПСЖ

Теги псжмауро икардиванда нара

Ванда Нара высказалась о будущем Икарди в ПСЖ

Фото: твиттер Ванды Нары/Автор неизвестен

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, поделилась мнением о будущем ее мужа в парижском клубе.

"Контракт Икарди с ПСЖ действует еще два года. Поэтому клубу придется заплатить нам большие деньги, чтобы разорвать контракт. Тренер не рассчитывает на Мауро? Такое бывает, когда тренер команды меняется. Поэтому и существуют трансферы", - приводит слова Икарди Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай".

В прошлом сезоне 30-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Ванда Нара, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы 10 претендентов на звание лучшего вратаря года

Названы 10 претендентов на звание лучшего вратаря года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов