Ванда Нара высказалась о будущем Икарди в ПСЖ

Фото: твиттер Ванды Нары/Автор неизвестен

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, поделилась мнением о будущем ее мужа в парижском клубе.

"Контракт Икарди с ПСЖ действует еще два года. Поэтому клубу придется заплатить нам большие деньги, чтобы разорвать контракт. Тренер не рассчитывает на Мауро? Такое бывает, когда тренер команды меняется. Поэтому и существуют трансферы", - приводит слова Икарди Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Галатасарай".

В прошлом сезоне 30-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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