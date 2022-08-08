Ванда Нара, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом
Фото: твиттер Ванды Нары/Авор неизвестен
Журналист Лукас Бертеро утверждает, что Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, изменяет ему с другим футболистом.
"У Ванды есть отношения на стороне. Это началось не недавно, а продолжается в течение месяцев, с тех пор, как она ездит в Аргентину для деловых поездок для открытия магазинов или продвижения бренда косметики. Он тоже может оказаться в Европе. Сейчас он является для Ванды кем-то вроде доверенного лица, кем был для нее Икарди, когда у нее были проблемы в отношениях с Макси Лопесом. Он моложе Ванды и не имеет ничего общего с Мауро", - приводит слова Бертеро AS.
Ранее сообщалось, что 35-летняя Ванда приняла решение развестись с 29-летним Икарди. Впрочем, затем футболист опроверг информацию о проблемах в семье.
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