Ванда Нара, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом

2 Теги псжмауро икардиванда нара

Ванда Нара, возможно, изменяет Икарди с другим футболистом

Фото: твиттер Ванды Нары/Авор неизвестен

Журналист Лукас Бертеро утверждает, что Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, изменяет ему с другим футболистом.

"У Ванды есть отношения на стороне. Это началось не недавно, а продолжается в течение месяцев, с тех пор, как она ездит в Аргентину для деловых поездок для открытия магазинов или продвижения бренда косметики. Он тоже может оказаться в Европе. Сейчас он является для Ванды кем-то вроде доверенного лица, кем был для нее Икарди, когда у нее были проблемы в отношениях с Макси Лопесом. Он моложе Ванды и не имеет ничего общего с Мауро", - приводит слова Бертеро AS.

Ранее сообщалось, что 35-летняя Ванда приняла решение развестись с 29-летним Икарди. Впрочем, затем футболист опроверг информацию о проблемах в семье.

Не пропустите: Влашич может перейти в клуб Серии А. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ничего удевительного.

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ничего удевительного.

Ответить

главное

"Барселона" хочет аннулировать контракт де Йонга

"Барселона" хочет аннулировать контракт де Йонга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов