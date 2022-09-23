Ванда Нара сообщила, что расстается с Икарди
Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен
Ванда Нара сообщила, что она больше не состоит в отношениях с форвардом "Галатасарая" Мауро Икарди.
По словам женщины, ей очень больно переживать этот момент.
"Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне нечего сказать по этой теме, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании", - написала она на своей странице в инстаграм.
Ванда и Икарди расписались еще в 2014 году, у пары есть два совместных ребенка и еще трое – от предыдущего брака Нары.
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|Аланьяспор
|28
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|7
|Фенербахче
|28
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|Гёзтепе АС Измир
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|Газиантеп ББ
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|10
|Антальяспор
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|Касимпаса
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|Генчлербирлиги
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|Денизлиспор
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|Малатия Беледийеспор
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|15
|Джайкур Ризеспор
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|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
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|Кайсериспор
|28
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|Анкарагюджю
|28
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