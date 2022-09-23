Ванда Нара сообщила, что расстается с Икарди

Теги галатасарайванда нарамауро икарди

Ванда Нара сообщила, что расстается с Икарди

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Ванда Нара сообщила, что она больше не состоит в отношениях с форвардом "Галатасарая" Мауро Икарди.

По словам женщины, ей очень больно переживать этот момент.

"Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне нечего сказать по этой теме, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании", - написала она на своей странице в инстаграм.

Ванда и Икарди расписались еще в 2014 году, у пары есть два совместных ребенка и еще трое – от предыдущего брака Нары.

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