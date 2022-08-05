Ванда Нара решила развестись с Икарди

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Ванда Нара решила развестись с Икарди

Фото: твиттер Ванды Нары/Автор неизвестен

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, приняла решение уйти от футболиста, сообщает AS. 

"Я приехала в Аргентину, так как решила разойтись с Мауро. Я так больше не могу, поэтому попросила о разводе", - сказала Нара домработнице Кармен.

Стоит отметить, что прошлой осенью Ванда уже собиралась уйти от Мауро, но затем пара помирилась.

35-летняя Нара и 29-летний Икарди находятся в отношениях с 2013 года, а в 2014-м они поженились. У них есть двое общих детей, а также они воспитывают еще троих детей от первого брака Нары.

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