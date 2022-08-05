Ванда Нара решила развестись с Икарди
Фото: твиттер Ванды Нары/Автор неизвестен
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, приняла решение уйти от футболиста, сообщает AS.
"Я приехала в Аргентину, так как решила разойтись с Мауро. Я так больше не могу, поэтому попросила о разводе", - сказала Нара домработнице Кармен.
Стоит отметить, что прошлой осенью Ванда уже собиралась уйти от Мауро, но затем пара помирилась.
35-летняя Нара и 29-летний Икарди находятся в отношениях с 2013 года, а в 2014-м они поженились. У них есть двое общих детей, а также они воспитывают еще троих детей от первого брака Нары.
Не пропустите: Новый спортивный директор ПСЖ следит за игроками в ночных клубах. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Американский защитник "Челси" вернулся в США
-
Хави против ухода Обамеянга из "Барселоны"
-
"Челси" нацелился на защитника "Фиорентины" Кокорина
-
Клопп попросил "Ливерпуль" купить одного из лидеров "Баварии"
-
Бразилец из "Шахтера" перешел в "Монцу"
-
Скончался легендарный футболист "Валенсии"
-
Вейналдум перешел из ПСЖ в "Рому"
-
"Марсель" усилился опытным полузащитником "Ромы"
-
"Днепр-1" подписал аргентинского полузащитника
-
УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки фанатов про Путина в матче с "Динамо" Киев
-
Гвардиола высказался о возможном уходе Бернарду Силвы из "Манчестер Сити"
-
"Шальке" усилился экс-форвардом "Спартака"
-
Иско и Марсело не могут найти новые клубы: названа причина
-
Ванда Нара решила развестись с Икарди
-
Мбаппе не поможет ПСЖ в 1-м туре Лиги 1
-
Кукурелья установил рекорд "Челси"
-
"Шахтер" вернул своего воспитанника из Европы
-
Пике и Бускетс согласились на понижение зарплаты
-
"Уфа" подписала воспитанника киевского "Динамо"
-
"Барселона" официально представила Левандовски
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13