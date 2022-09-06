Ванда Нара нашла новый клуб для Икарди

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Ванда Нара нашла новый клуб для Икарди

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, заявила, что она хочет на переход своего мужа в "Интер Майами". 

"Нам очень нравится этот клуб. Мы говорили с Мауро и представляли, как будем жить в Майами всей семьей. Нам нравится этот город, это невероятное место. Я бы хотела, чтобы Мауро играл там", - приводит слова Ванды TyC Sports.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб ПСЖ не рассчитывает на форварда. В прошлом сезоне 29-летний Икарди провел 30 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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