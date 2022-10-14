Ван Дейк знает, как остановить Холанда

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Ван Дейк знает, как остановить Холанда

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк считает, что сможет остановить форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда очном противостоянии в АПЛ.

По словам нидерландца, сейчас это сделать непросто, так как норвежец в ударе.

"Мы должны постараться не допустить, чтобы мячи доставались ему, защищаться на самом высоком уровне и быть на высоте, и это то, что мы всегда должны делать против "Манчестер Сити", и это не изменится в воскресенье. Мы хотим, чтобы они перестали забивать, независимо от того, кто это на поле. Но мы знаем, что Холанд довольно хорош", — приводит слова Ван Дейка Goal.

Напомним, что матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" состоится 16 октября. 

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