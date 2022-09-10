Ван дер Сар "наехал" на тен Хага, который скупает игроков "Аякса"

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Ван дер Сар "наехал" на тен Хага, который скупает игроков "Аякса"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар остался недоволен тем, что бывший тренер команды Эрик тен Хаг начал переманивать футболистов в "Манчестер Юнайтед".

"Мы всегда развиваем и ищем очень хороших игроков, если они хотят сделать следующий шаг, они всегда едут в Англию, Германию или Испанию, в подобные страны.

Сначала мы потеряли тренера, а потом он взял двух наших лучших футболистов. Мы получили хорошие деньги за эти трансферы. И, естественно, в этом некоторым образом судьба "Аякса", — приводит слова ван дер Сара Daily Mail. 

Напомним, что "МЮ" купил у "Аякса" двух футболистов - Антони и Лисандро Мартинеса.

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