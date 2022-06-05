Ван де Бек вернется в "Манчестер Юнайтед"

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Ван де Бек вернется в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Донни ван де Бека/Автор неизвестен

Голландский полузащитник Донни ван де Бек вернется в "Манчестер Юнайтед" после окончания срока аренды в "Эвертоне" и получит важную роль в стане манкунианцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем блоге.

По сведениям источника, новый главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг считает, что ван де Бек является топовым футболистом. В связи с этим наставник убедил руководство английского клуба, что рассчитывает на игрока.

25-летний ван де Бек во второй половине прошлого сезона провел за "Эвертон" семь матчей и забил один гол. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2025 года.

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