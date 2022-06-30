Вальверде в третий раз возглавил "Атлетик"
Фото: твиттер Примеры/Автор неизвестен
Звездный наставник Эрнесто Вальверде в третий раз в своей карьере возглавил "Атлетик".
58-летнего специалиста уже сегодня представят в качестве нового главного тренера клуба, о чем сообщает пресс-служба басков.
До этого наставник возглавлял команду с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й. Вместе с ним "Атлетик" выходил в еврокубки пять раз за шесть сезонов.
Последним местом работы опытного специалиста была "Барселона", которую он возглавлял с 2017 по 2020 год.
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|Команда
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|19
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|Севилья
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14