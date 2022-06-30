Вальверде в третий раз возглавил "Атлетик"

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Звездный наставник Эрнесто Вальверде в третий раз в своей карьере возглавил "Атлетик".

58-летнего специалиста уже сегодня представят в качестве нового главного тренера клуба, о чем сообщает пресс-служба басков.

До этого наставник возглавлял команду с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й. Вместе с ним "Атлетик" выходил в еврокубки пять раз за шесть сезонов.

Последним местом работы опытного специалиста была "Барселона", которую он возглавлял с 2017 по 2020 год.

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