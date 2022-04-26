Вальверде рассказал о своих ожиданиях от матча против "Манчестер Сити"

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Вальверде рассказал о своих ожиданиях от матча против "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Вальверде\Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча против "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"В таких матчах многое зависит от нервов и головы. В "Реале" мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях.

У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам.

Когда ты надеваешь форму "Реала", обязан выигрывать все. "Манчестер Сити" – прекрасный клуб", – сказал хавбек.

Игра между "Сити" и "Реалом" состоится уже сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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