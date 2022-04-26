Вальверде рассказал о своих ожиданиях от матча против "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Вальверде\Автор неизвестен
Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча против "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
"В таких матчах многое зависит от нервов и головы. В "Реале" мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях.
У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам.
Когда ты надеваешь форму "Реала", обязан выигрывать все. "Манчестер Сити" – прекрасный клуб", – сказал хавбек.
Игра между "Сити" и "Реалом" состоится уже сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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|Валенсия
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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