"Валенсия" уволила президента, который угрожал убить лидера команды

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"Валенсия" уволила президента, который угрожал убить лидера команды

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила об отставке президента клуба Анила Мурти.

Причиной увольнения стали угрозы Мурти в адрес полузащитника Карлоса Солера. Экс-президент угрожал хавбеку убийством, если он покинул бы команду в зимнее трансферное окно. Кроме того, Мурти раскритиковал руководство города Валенсия.

В завершившемся сезоне 25-летний Солер провел за "Валенсию" 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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