"Валенсия" уволила главного тренера

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила об уходе Хосе Бордаласа с поста главного тренера команды.

Руководство "летучих мышей" поблагодарило наставника за работу и пожелала ему успехов в дальнейшем.

Причиной отставки стали неудачные выступления команды в завершившемся сезоне. "Валенсия" заняла лишь девятое место в чемпионате Испании и не сумела пробиться в еврокубки.

Не пропустите: В "Барселоне" подтвердили снижение зарплат футболистам. | https://dailysports.net