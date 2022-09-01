"Валенсия" усилилась воспитанником "Барселоны"

Теги валенсиярб лейпцигилайш мориба

"Валенсия" усилилась воспитанником "Барселоны"

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Гвинеи Илаиша Мориба.

Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что хавбек уже играл за "Валенсию" на правах аренды во второй половине прошлого сезона и отдал один голевой пас в 18 поединках.

19-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". За "РБ Лейпциг" он выступает с 2021 года, провел за клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Гвинеи сыграл восемь матчей.

Не пропустите: "Барселона" рассталась с Брэйтуэйтом. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" рассталась с Брэйтуэйтом

"Барселона" рассталась с Брэйтуэйтом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов