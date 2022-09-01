"Валенсия" усилилась воспитанником "Барселоны"
Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Гвинеи Илаиша Мориба.
Испанский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что хавбек уже играл за "Валенсию" на правах аренды во второй половине прошлого сезона и отдал один голевой пас в 18 поединках.
19-летний Мориба является воспитанником "Барселоны". За "РБ Лейпциг" он выступает с 2021 года, провел за клуб шесть матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Гвинеи сыграл восемь матчей.
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|Фрайбург
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|Шальке
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