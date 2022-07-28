"Валенсия" усилилась бразильцем из "Атлетико"

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"Валенсия" усилилась бразильцем из "Атлетико"

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего "Атлетико" Самуэля Лино.

"Летучие мыши" арендовали футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что "Атлетико" купил форварда всего несколько недель назад у "Жил Висенте" за 6,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Лино провел за "Жил Висенте" 99 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2027 года.

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