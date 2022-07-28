"Валенсия" усилилась бразильцем из "Атлетико"
Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего "Атлетико" Самуэля Лино.
"Летучие мыши" арендовали футболиста до лета 2023 года. Стоит отметить, что "Атлетико" купил форварда всего несколько недель назад у "Жил Висенте" за 6,5 миллионов евро.
В прошлом сезоне 22-летний Лино провел за "Жил Висенте" 99 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2027 года.
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14