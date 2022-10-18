"Валенсия" упустила победу над "Севильей"

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"Валенсия" упустила победу над "Севильей"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Эдинсон Кавани, но в концовке хозяев от поражения спас Эрик Ламела.

"Севилья", набрав 10 очков, вышла на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 15 очками осталась на восьмой позиции.

"Севилья" – "Валенсия" - 1:1 (0:1)
Голы: Кавани, 6 - 0:1, Ламела, 86 - 1:1

"Севилья": Буну, Монтьель (Ламела, 46), Акунья (Дилэйни, 46), Ньянзу (Салас, 58), Кармона (Навас, 31), Теллес, Гомес, Оливер Торрес, Гудель, Иско (Ракитич, 69), Рафа Мир.

"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье (Нико Гонсалес, 72), Джемерт, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя, Муса (Алмейда, 75), Гильямон, Мориба (Габриэл Паулиста, 75), Кавани (Маркос Андре, 63), Лино (Клюйверт, 63).

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