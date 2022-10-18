"Валенсия" упустила победу над "Севильей"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Эдинсон Кавани, но в концовке хозяев от поражения спас Эрик Ламела.
"Севилья", набрав 10 очков, вышла на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 15 очками осталась на восьмой позиции.
"Севилья" – "Валенсия" - 1:1 (0:1)
Голы: Кавани, 6 - 0:1, Ламела, 86 - 1:1
"Севилья": Буну, Монтьель (Ламела, 46), Акунья (Дилэйни, 46), Ньянзу (Салас, 58), Кармона (Навас, 31), Теллес, Гомес, Оливер Торрес, Гудель, Иско (Ракитич, 69), Рафа Мир.
"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье (Нико Гонсалес, 72), Джемерт, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя, Муса (Алмейда, 75), Гильямон, Мориба (Габриэл Паулиста, 75), Кавани (Маркос Андре, 63), Лино (Клюйверт, 63).
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