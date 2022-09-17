"Валенсия" разгромила "Сельту" в Ла Лиге

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"Валенсия" разгромила "Сельту" в Ла Лиге

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле разгромила "Сельту" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Саму Кастильехо, Маркоса Андре и Андре Алмейды.

"Валенсия", набрав девять очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 7 очками опустилась на 13-ю позицию.

"Валенсия" – "Сельта" - 3:0 (1:0)
Голы: Кастильехо, 37 - 1:0, Андре, 82 - 2:0, Алмейда, 90 - 3:0

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Джемерт (Габриэл Паулиста, 84), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84), Гильямон, Алмейда, Мориба (Нико Гонсалес, 67), Кастильехо (Клюйверт, 71), Кавани (Маркос Андре, 71), Лино.

"Сельта": Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия, Серви, Оскар Родригес (Вейга, 57), Бельтран (Карлес Перес, 57), Аспас, Ларсен (Де Ла Торре, 83).

Удаление: Серви (59).

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