"Валенсия" разгромила "Сельту" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле разгромила "Сельту" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли голы Саму Кастильехо, Маркоса Андре и Андре Алмейды.
"Валенсия", набрав девять очков, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 7 очками опустилась на 13-ю позицию.
"Валенсия" – "Сельта" - 3:0 (1:0)
Голы: Кастильехо, 37 - 1:0, Андре, 82 - 2:0, Алмейда, 90 - 3:0
"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Джемерт (Габриэл Паулиста, 84), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 84), Гильямон, Алмейда, Мориба (Нико Гонсалес, 67), Кастильехо (Клюйверт, 71), Кавани (Маркос Андре, 71), Лино.
"Сельта": Марчесин, Мальо, Нуньес, Айду, Галан, Тапия, Серви, Оскар Родригес (Вейга, 57), Бельтран (Карлес Перес, 57), Аспас, Ларсен (Де Ла Торре, 83).
Удаление: Серви (59).
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14