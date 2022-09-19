"Валенсия" продлила контракт с грузинским талантом

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о продлении контракта с грузинским вратарем Георгием Мамардашвили.

Новое соглашение между испанским клубом и голкипером будет действовать до лета 2027 года.

21-летний Мамардашвили выступает за "Валенсию" с 2021 года. Всего он провел за клуб 27 матчей и пропустил 27 голов. Ранее играл за "Динамо" (Тбилиси), "Рустави" и "Локомотив" (Тбилиси). За сборную Грузии сыграл три матча.

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