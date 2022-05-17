"Валенсия" предложила "Барселоне" двух своих капитанов

Фото: твиттер Гайя\Автор неизвестен

Руководство "Валенсии" в лице президента клуба Анила Мурти и Джоуи Лим сегодня, во вторник 17 мая, встретились с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, сообщает журналист Эктор Гомес.

По информации источника, сторона "летучих мышей" спросила у каталонского клуба по поводу возможного подписания датского форварда Мартина Брейтуэйта.

Отмечается, что также они предложили "Барсе" своих лидеров и капитанов - Хосе Луиса Гайя и Карлоса Солера, в которых ранее были заинтересованы каталонцы.

Ранее сообщалось, что "Валенсии" до 1 июля нужно найти 50 миллионов евро.