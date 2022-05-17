"Валенсия" предложила "Барселоне" двух своих капитанов

Теги барселонахосе гайякарлос солерваленсиямартин брейтуэйт

"Валенсия" предложила "Барселоне" двух своих капитанов

Фото: твиттер Гайя\Автор неизвестен

Руководство "Валенсии" в лице президента клуба Анила Мурти и Джоуи Лим сегодня, во вторник 17 мая, встретились с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, сообщает журналист Эктор Гомес.

По информации источника, сторона "летучих мышей" спросила у каталонского клуба по поводу возможного подписания датского форварда Мартина Брейтуэйта.

Отмечается, что также они предложили "Барсе" своих лидеров и капитанов - Хосе Луиса Гайя и Карлоса Солера, в которых ранее были заинтересованы каталонцы.

Ранее сообщалось, что "Валенсии" до 1 июля нужно найти 50 миллионов евро.

Также не пропустите:  Финансовые проблемы "Барселоны" продолжаются: подробности. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ на прошлой неделе делал фантастическое предложение Мбаппе. Сейчас парижане сдались

ПСЖ на прошлой неделе делал фантастическое предложение Мбаппе. Сейчас парижане сдались

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов