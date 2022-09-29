"Валенсия" подписала бывшего вратаря "Атлетика"

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"Валенсия" подписала бывшего вратаря "Атлетика"

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Опытный вратарь Яго Эррерин стал игроком "Валенсии".

В последние два месяца футболист пребывал в статусе свободного агента.

С 34-летним голкипером подписали контракт до конца сезона-2022/23 в связи с травмой Хауме Доменека, который выбыл на длительный срок.

Эррерин ранее выступал за "Атлетик" из Бильбао, "Нумансию" и "Леганес". Последним его клубом был саудовский "Аль-Раед".

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