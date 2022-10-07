"Валенсия" одержала гостевую победу в Ла Лиге и приблизилась к топ-4

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"Валенсия" одержала гостевую победу в Ла Лиге и приблизилась к топ-4

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Осасуну" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Джастина Клюйверта и Муктара Диакаби. У хозяев отличился Дарко Брашанац.

"Валенсия", набрав 13 очков, вышла на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 13 очками опустилась на восьмую позицию.

"Осасуна" – "Валенсия" - 1:2 (0:1)
Голы: Клюйверт, 28 - 0:1, Диакаби, 54 - 0:2, Брашанац, 90 - 1:2

"Осасуна": Эррера, Видаль (Пенья, 46), Аридане (Санчес, 46), Унаи Гарсия, Хуан Крус, Мойсес Гомес (Чими Авила, 53), Торро, Монкайола, Орос (Рубен Гарсия, 63), Эз Абде (Брашанац, 72), Кике Гарсия.

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Джемерт, Диакаби (Габриэл Паулиста, 86), Гайя, Гильямон (Муса, 62), Мориба (Тони Лато, 75), Алмейда, Клюйверт (Фулькье, 74), Кавани (Дуро, 74), Лино.

Удаления: Унаи Гарсия (69), Диакаби (90), Пенья (90).

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