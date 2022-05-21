"Валенсия" обыграла "Сельту" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле обыграла "Сельту" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Макси Гомеса и автогол Нестора Араухо.

"Валенсия", набрав 48 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 46 очками осталась на 11-й позиции.

"Валенсия" – "Сельта" - 2:0 (1:0)

Голы: Макси Гомес, 28 - 1:0, Араухо, 60 (автогол) - 2:0

"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя (Домингес, 68), Фулькье, Габриэл Паулиста, Диакаби (Рачич, 84), Гайя, Солер, Мориба, Макси Гомес (Муса, 78), Маркос Андре (Гедеш, 68), Хиль (Черышев, 46).

"Сельта": Дитуро, Васкес (Пинеда, 70), Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес, Солари (Вейга, 52), Мендес (Фонтан, 85), Нолито (Мурильо, 70), Аспас, Гальярдо.

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