"Валенсия" объявила о подписании Уго Дуро
Фото: твиттер "Валенсии"\Автор неизвестен
"Валенсия" официально объявила о полноценном выкупе испанского нападающего Уго Дуро у "Хетафе".
Напомним, что в нынешнем сезоне форвард играл в составе "летучих мышей" на правах аренды.
По сообщениям испанских СМИ, у "Валенсии" было право выкупа за 4 миллиона евро. Контракт Дуро рассчитан на 4 года, до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Уго сыграл в 30 матчах Ла Лиги, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу, а также помог "Валенсии" выйти в финал Кубка Короля.
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|Гранада
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|12
|Леванте
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|Осасуна
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|Алавес
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