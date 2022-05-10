"Валенсия" объявила о подписании Уго Дуро

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"Валенсия" объявила о подписании Уго Дуро

Фото: твиттер "Валенсии"\Автор неизвестен

"Валенсия" официально объявила о полноценном выкупе испанского нападающего Уго Дуро у "Хетафе". 

Напомним, что в нынешнем сезоне форвард играл в составе "летучих мышей" на правах аренды.

По сообщениям испанских СМИ, у "Валенсии" было право выкупа за 4 миллиона евро. Контракт Дуро рассчитан на 4 года, до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Уго сыграл в 30 матчах Ла Лиги, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу, а также помог "Валенсии" выйти в финал Кубка Короля.

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