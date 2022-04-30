"Валенсия" не смогла обыграть аутсайдера Ла Лиги
Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Леванте" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Уго Дуро, но в концовке встречи гостей от поражения спас Оскар Дуарте.
"Валенсия" - "Леванте" - 1:1 (1:0)
Голы: Дуро, 27 - 1:0, Дуарте, 81 - 1:1
"Валенсия": Мамардашвили, Коррейя (Фольке, 74), Диакаби, Габриэл, Алдерете, Гайя, Гильямон (Васкес, 46), Солер (Мусах, 90+3), Рачич, Гедеш (Гомес, 73), Дуро (Хиль, 90).
"Леванте": Карденас, Сон (Сараччи, 57), Везу (Мелеро, 62), Дуарте, Пьер, Мирамон (Пажес, 90), Пепелу, Кампана (Сольдадо, 62), Радойя (Барди, 46), Моралес, Гомес.
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