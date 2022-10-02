"Валенсия" на 96-й минуте спаслась от поражения в Барселоне

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале второго тайма счет открыл Габриэл Паулиста, но вскоре равновесие восстановил Хоселу. На 83-й минуте хозяев вывел вперед Серджи Дардер, но в компенсированное время гостей от поражения спас Эрай Джемерт.

"Эспаньол", набрав 5 очков, вышел на 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 10 очками осталась на восьмой позиции.

"Эспаньол" – "Валенсия" - 2:2 (0:0)

Голы: Паулиста, 53 - 0:1, Хоселу, 56 - 1:1, Дардер, 83 - 2:1, Джемерт, 90+6 - 2:2

"Эспаньол": Фернандес, Калеро (Меламед, 74), Кабрера, Гомес, Оливан, Дардер (Кеддари, 87), Экспосито (Баре, 62), Винисиус Коста (Лосано, 87), Хоселу, Брэйтуэйт, Пуадо (Видаль, 46).

"Валенсия": Мамардашвили, Коррейя, Паулиста (Джемерт, 74), Диакаби, Гайя, Гильямон, Алмейда (Гонсалес, 73), Мориба (Дуро, 84), Кастильехо (Клюйверт, 46), Кавани (Маркос Андре, 73), Лино.

Удаления: Маркос Андре (85), Брэйтуэйт (90).

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