"Валенсия" может подписать защитника сборной Бельгии
Фото: твиттер Джеймса Денайера/Автор неизвестен
"Валенсия" проявляет интерес к защитнику сборной Бельгии Джеймсу Денайеру, сообщает журналист Маттео Моретто в своем твиттере.
По сведениям источника, "летучие мыши" рассматривают вариант с подписанием футболиста, который является свободным агентом. Также у игрока есть вариант с переездом на Ближний Восток.
27-летний Денайер ранее выступал за "Манчестер Сити", "Селтик", "Галатасарай", "Сандерленд" и "Лион". За сборную Бельгии сыграл 35 матчей и забил один гол.
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