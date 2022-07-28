"Валенсия" может подписать хавбека "Арсенала"

Фото: твиттер Лукаса Торрейры/Автор неизвестен

Полузащитник "Арсенала" и сборной Уругвая Лукас Торрейра может перейти в "Валенсию", сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" готовы продать хавбека, но за определенную сумму.

В прошлом сезоне 26-летний Торрейра выступал на правах аренды за "Фиорентину", провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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