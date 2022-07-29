"Валенсия" может подписать чемпиона Европы
Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен
"Валенсия" проявляет интерес к нападающему сборной Италии Андреа Белотти, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, испанский клуб предложил футболисту трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. Форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.
28-летний Белотти ранее играл за "Альбинолеффе", "Палермо" и "Торино". За сборную Италии сыграл 44 матча и забил 12 голов. Чемпион Евро-2020.
Не пропустите: "Валенсия" усилилась бразильцем из "Атлетико". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 июля
-
Гол Стерлинга помог "Челси" обыграть итальянский клуб
-
"Эвертон" разгромил киевское "Динамо"
-
Дортмундская "Боруссия" крупно выиграла в Кубке Германии
-
"Милан" согласовал трансфер хавбека сборной Бельгии
-
Роналду анонсировал свое возвращение на поле
-
"Челси" нацелился на таланта из "Интера"
-
Пике попросил денег у Шакиры и поставил неожиданное условие по детям
-
"Манчестер Сити" надолго теряет основного защитника
-
"РБ Лейпциг" перехватил трансферную цель "Баварии"
-
"Краснодар" победил "Урал" в матче с двумя пенальти
-
"Валенсия" может подписать чемпиона Европы
-
Сестра Роналду ярко отреагировала на критику в адрес Криштиану
-
"Манчестер Сити" согласился заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"
-
"Аякс" согласовал трансфер итальянского форварда
-
Роналду находится в худшей форме среди всех игроков "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом
-
20 лучших: фарерский "Клаквик" сделал неожиданное предложение по Роналду
-
"Ред Булл Зальцбург" удивил "МЮ" ценой на 19-летнего таланта
-
Роналду ответил фанатам, которые против его перехода в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14