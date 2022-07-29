"Валенсия" может подписать чемпиона Европы

Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен

"Валенсия" проявляет интерес к нападающему сборной Италии Андреа Белотти, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб предложил футболисту трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. Форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

28-летний Белотти ранее играл за "Альбинолеффе", "Палермо" и "Торино". За сборную Италии сыграл 44 матча и забил 12 голов. Чемпион Евро-2020.

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