"Валенсия" купила португальского полузащитника

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"Валенсия" купила португальского полузащитника

Фото: сайт "Валенсии"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Витории Гимарайнш" и сборной Португалии Андре Алмейды.

Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. Футболист заключил с испанским клубом контракт до лета 2028 года.

22-летний Алмейда выступал за "Виторию Гимарайнш" с 2019 года. Всего он провел за клуб 90 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Португалии и забил один гол.

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