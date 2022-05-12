"Валенсия" хочет улучшить контракт грузинского вратаря

Фото: твиттер Мамардашвили\Автор неизвестен

"Валенсия" и грузинский вратарь команды Георгий Мамардашвили начали переговоры об улучшении его контракта, сообщает издание AS.

По информации источника, основной причиной новых переговоров стало то, что сейчас сумма отступных за голкипера составляет всего 20 миллионов евро.

Отмечается, что сам Мамардашвили доволен своей игрой в "Валенсии" и хочет продолжать защищать ворота испанского клуба, несмотря на интерес других команд.

Игрок считает ключевым для своей карьеры возможность закрепиться в таком великом клубе, как "Валенсия".

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