"Валенсия" близка к покупке хавбека "Милана"

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"Валенсия" близка к покупке хавбека "Милана"

Фото: твиттер Саму Кастильехо/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо близок к переходу в "Валенсию", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб уже договорился с итальянцами по сумме трансфера. На покупке хавбека настоял лично новый главный тренер "летучих мышей" Дженнаро Гаттузо.

27-летний Кастильехо в прошлом сезоне провел за "Милан" пять матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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