"Валенсия" арендовала хавбека "Барселоны"
Фото: сайт "Барселоны"/автор неизвестен
"Барселона" отдала хавбека Нико Гонсалеса в аренду "Валенсии".
При этом с футболистом заключили новый контракт, который рассчитан до 2026 года. Отступные – один миллиард евро.
Соглашение об аренде в в стан "летучих мышей" 20-летнего испанца не предусматривает опцию выкупа.
В прошлом сезоне Ла Лиги Нико провел 27 матчей, забив 2 гола.
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|5
|Хетафе
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|28
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|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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