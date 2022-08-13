"Валенсия" арендовала хавбека "Барселоны"

Фото: сайт "Барселоны"/автор неизвестен

"Барселона" отдала хавбека Нико Гонсалеса в аренду "Валенсии".

При этом с футболистом заключили новый контракт, который рассчитан до 2026 года. Отступные – один миллиард евро.

Соглашение об аренде в в стан "летучих мышей" 20-летнего испанца не предусматривает опцию выкупа.

В прошлом сезоне Ла Лиги Нико провел 27 матчей, забив 2 гола.

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