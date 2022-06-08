Вальбуэна неожиданно призвал вручить "Золотой мяч" Бензема

Фото: твиттер Onze Mondial/Автор неизвестен

Полузащитник "Олимпиакоса" Матьё Вальбуэна уверен в том, что форвард мадридского "Реала" Карим Бензема должен получить "Золотой мяч" по итогам этого года.

По словам французского футболиста, будет нечестно вручить награду другому игроку.

"Было бы нечестно сказать, что Бензема не заслуживает "Золотой мяч". Да, он заслуживает эту награду. Я могу говорить объективно в спортивном плане. У меня свой путь, нет никаких проблем", — цитирует Вальбуэна RMC Sport.

Интересно, что в свое время оба футболиста были втянуты в громкий скандал, связанный с шантажом.

В прошедшем сезоне Бензема сыграл 46 матчей во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач.

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