Вальбуэна неожиданно призвал вручить "Золотой мяч" Бензема
Фото: твиттер Onze Mondial/Автор неизвестен
Полузащитник "Олимпиакоса" Матьё Вальбуэна уверен в том, что форвард мадридского "Реала" Карим Бензема должен получить "Золотой мяч" по итогам этого года.
По словам французского футболиста, будет нечестно вручить награду другому игроку.
"Было бы нечестно сказать, что Бензема не заслуживает "Золотой мяч". Да, он заслуживает эту награду. Я могу говорить объективно в спортивном плане. У меня свой путь, нет никаких проблем", — цитирует Вальбуэна RMC Sport.
Интересно, что в свое время оба футболиста были втянуты в громкий скандал, связанный с шантажом.
В прошедшем сезоне Бензема сыграл 46 матчей во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач.
Не пропустите: Месси и Роналду не попали в сборную сезона по версии Goal. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Расписание матчей Лиги наций на 8 июня
-
Новый босс "Челси" сделал щедрый жест в адрес Тухеля
-
Вернидуб официально покинул "Шериф"
-
Бесчастных нашел плюс в отъезде легионеров из РПЛ
-
Ярмоленко не сыграет против Ирландии в Лиге наций
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Шахтера"
-
Шакиру и Пике заметили вместе после расставания
-
"Ахмат" подписал защитника "Уфы"
-
Названы города-кандидаты на проведение матча за Суперкубок России
-
Зинченко может стать частью сделки по покупке защитника "Интера"
-
Тчуамени сделал еще один шаг на пути к переходу в "Реал"
-
Сборная Украины U-19 не попала на Евро-2022 из-за желтых карточек
-
Вальбуэна неожиданно призвал вручить "Золотой мяч" Бензема
-
Пирло возглавит неожиданный клуб в Турции
-
Инсайдер рассказал о трудностях с трансфером Лукаку в "Интер"
-
"Наполи" хочет бесплатно подписать звезду "Ювентуса"
-
Главные новости дня: 7 июня
-
Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня
-
Германия упустила победу над Англией в Лиге наций
-
Италия обыграла Венгрию в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14