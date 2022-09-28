В звезду сборной Бразилии бросили банан во время матча с Тунисом

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В звезду сборной Бразилии бросили банан во время матча с Тунисом

Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен

Во время товарищеского матча сборных Бразилии и Туниса, который прошел Париже и завершился со счетом 5:1, произошел очень неприятный инцидент.

В один из моментов болельщики бросили банан в форварда бразильцев Ришарлисона. Произошло это после того, как нападающий забил гол и побежал к угловому флагу.

Партнер форварда по сборной Фред пнул банан ногой, выбив его подальше.

После матча Федерация футбола Бразилии опубликовала официальное заявление. В нём бразильцы осудили расистскую выходку, подчеркнув направленность на борьбу с подобной дискриминацией. 

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