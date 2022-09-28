В звезду сборной Бразилии бросили банан во время матча с Тунисом
Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен
Во время товарищеского матча сборных Бразилии и Туниса, который прошел Париже и завершился со счетом 5:1, произошел очень неприятный инцидент.
В один из моментов болельщики бросили банан в форварда бразильцев Ришарлисона. Произошло это после того, как нападающий забил гол и побежал к угловому флагу.
Партнер форварда по сборной Фред пнул банан ногой, выбив его подальше.
После матча Федерация футбола Бразилии опубликовала официальное заявление. В нём бразильцы осудили расистскую выходку, подчеркнув направленность на борьбу с подобной дискриминацией.
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