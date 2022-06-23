В "Зените" заявили о возможном уходе легионеров

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Тренер академии "Зенита" Дмитрий Радченко высказался по поводу вероятного ухода легионеров из "Зенита".

По его словам, клуб действительно может понести потери в этом плане.

"Не хотелось бы, конечно, но в сложившейся ситуации действительно могут быть потери. Потому что все ребята востребованы в Европе, в сильных чемпионатах.

И не исключено, что кто-то из них не начнет сезон в "Зените", – сказал экс-форвард "Зенита".

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