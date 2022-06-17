В "Зените" высказались о возможном подписании Агаларова и Кассьерры

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

В "Зените" не подтвердили информацию об интересе к Матео Кассьерре из "Сочи" и Гамиду Агаларову из "Уфы".

Как сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, клуб ведет поиски футболистов, но этих игроков в команде не будет.

"По Кассьерре и Агаларову – это все вбросы.

Мы ищем усиление, причем рассматриваем варианты не только в России, но и за рубежом", - сказал он.

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