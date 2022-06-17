В "Зените" высказались о возможном подписании Агаларова и Кассьерры
Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен
В "Зените" не подтвердили информацию об интересе к Матео Кассьерре из "Сочи" и Гамиду Агаларову из "Уфы".
Как сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, клуб ведет поиски футболистов, но этих игроков в команде не будет.
"По Кассьерре и Агаларову – это все вбросы.
Мы ищем усиление, причем рассматриваем варианты не только в России, но и за рубежом", - сказал он.
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