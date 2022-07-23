В "Зените" высказались о крупной победе в РПЛ

Генеральный директор "Зенита" рассказал о том, как оценивает игру команды в матче с "Крыльями Советов" (3:0).

"Начнем с хорошего домашнего старта в чемпионате – сухая победа. Но, как мы и планировали, после игры можем сказать, что продлили Малкома на три года, Клаудиньо на два. Это означает, что игроки будут играть ближайшие пять сезонов, если не уйдут на повышение, как это бывает.

Но надеемся, что мы вернемся в Лигу чемпионов с этим сочетанием российских и иностранных игроков. Сегодня Ловрен хорошо взаимодействовал с Родригао, и вообще «Зенит» показал свою истинную силу. И показал бы ее в Лиге чемпионов, кто бы ни достался. Но раз такая ситуация, будем решать свои задачи, а они понятны", - сказал он.

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