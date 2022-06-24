В "Зените" высказались о будущем Юри Алберто
Фото: твиттер Алберто\Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, по какой причине форвард Юри Алберто не вернулся в Россию.
По словам наставника, сейчас в клубе думают над заменой футболисту.
"Мы разбираемся с ситуацией возможной замены Юри Алберто — пытаемся заключить договор аренды или встречной аренды. Думаю, в ближайшее время мы всё узнаем.
Возможно, что Юри сыграет за нас в следующем сезоне, присутствует. Насколько она большая, не знаю, посмотрим. Но сейчас приоритет агента и футболиста — какое-то время поиграть в другом клубе", — сказал тренер.
Напомним, что бразилец перебрался в "Зенит" в январе 2022 года и сыграл в 15 матчах, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи
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