В "Зените" высказались о будущем Вендела
Фото: инстаграм Вендела/Автор неизвестен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не подтвердил информацию о том, что у полузащитника Вендела есть желание сменить клуб.
"Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом", — сказал Медведев "СЭ".
По информации некоторых источников, в услугах игрока заинтересованы "Эвертон" и "Наполи".
В прошлом сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах.
Не пропустите: Один из лидеров "Шахтера" может перейти в "Ниццу". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Аякс" заплатил 30 миллионов за звезду "Тоттенхэма"
-
Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии
-
Ещенко собирается получать тренерскую лицензию
-
Легионер "Рубина" получил разрыв крестообразной связки
-
Магнуссон начал переговоры с ЦСКА
-
Адебайор рассказал "интимную" историю про Аршавина
-
Главные новости дня: 5 июля
-
Победы "Мальме" и "Лудогорца", поражение "Карабаха": результаты квалификации Лиги чемпионов 5 июля
-
Иско отказал "Роме" Моуринью
-
"Наполи" назвал "Баварии" огромную цену на Осимхена
-
Винисиус высказался о своих шансах на "Золотой мяч"
-
Нобоа может вернуться в "Зенит"
-
Роналду выставил на трансфер свой роскошный самолет
-
"Барселона" назвала английским клубам цену на Брэйтуэйта
-
Н'Жи покинул московское "Динамо"
-
Роналду готов пойти на серьезный шаг ради смены клуба
-
"Реал" бесплатно отдаст форварда "Фиорентине" Кокорина
-
Маттеус: "Роналду в "Баварии" - это было бы секси"
-
"Ноттингем Форест" может купить защитника "Баварии"
-
"Бавария" предложила "Ювентусу" обмен защитниками