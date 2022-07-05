В "Зените" высказались о будущем Вендела

Фото: инстаграм Вендела/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не подтвердил информацию о том, что у полузащитника Вендела есть желание сменить клуб.

"Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом", — сказал Медведев "СЭ".

По информации некоторых источников, в услугах игрока заинтересованы "Эвертон" и "Наполи".

В прошлом сезоне на счету 24-летнего бразильца четыре гола и пять голевых передач в 35 матчах за питерский клуб во всех турнирах.

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