В "Зените" высказались о будущем Семака
Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, каким видит будущее главного тренера Сергея Семака в клубе.
По его словам, стороны готовятся подписать новое соглашение.
"Есть полная ясность в вопросе подписания нового трёхлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора", — сказал он.
Семак руководит командой четыре года и за это время "Зенит"выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка.
Не пропустите: Дзюба высказался о ситуации на Украине. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Испанский клуб ярко анонсировал назначение Гаттузо
-
В "Зените" высказались о будущем Семака
-
Сборную Эквадора отстранили от ЧМ-2022
-
Де Брюйне покорилось новое достижение в сборной Бельгии
-
Месси получил роль в сериале
-
Кришито определился с новым клубом
-
Главные новости дня: 8 июня
-
Феерия Бельгии, успехи Нидерландов и Украины: результаты Лиги наций 8 июня
-
Украина победила Ирландию в Лиге наций
-
Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций
-
Клопп согласился отпустить Мане в "Баварию". "Ливерпуль" снизил цену
-
"Рома" Моуринью может купить защитника сборной Турции
-
"Манчестер Юнайтед" отказался продать Рэшфорда в другой клуб АПЛ
-
ПСЖ намерен избавиться от Икарди
-
"Лестер" назвал "Арсеналу" цену на Тилеманса
-
"Ювентус" вступил в борьбу за украинского суперталанта
-
Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду
-
"Челси" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА продлил контракт с молодым талантом
-
Бэйл может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги