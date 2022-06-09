В "Зените" высказались о будущем Семака

Фото: твиттер Сергея Семака/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, каким видит будущее главного тренера Сергея Семака в клубе.

По его словам, стороны готовятся подписать новое соглашение.

"Есть полная ясность в вопросе подписания нового трёхлетнего контракта. Клуб максимально близок к его подписанию с Сергеем Семаком. Контракт, предполагается, будет подписан в первые дни тренировочного сбора", — сказал он.

Семак руководит командой четыре года и за это время "Зенит"выиграл четыре титула чемпиона России, а также Кубок страны и два Суперкубка.

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