В "Зените" высказались о будущем легионеров в клубе

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что иностранные футболисты не покинут петербургский клуб в летнее трансферное окно.

"Новый лимит позволяет пригласить новых легионеров, но давайте дождёмся, какое решение будет от ФИФА. На сегодняшний день все легионеры заявили, что они не хотят никуда уезжать. И никуда не уедут. Наши бразильцы, Барриос и Ловрен готовятся прибыть на сбор", - приводит слова Медведева "Чемпионата".

В настоящее время за "Зенит" выступают следующие легионеры: защитники Деян Доврен (Хорватия) и Дуглас Сантос (Бразилия), полузащитники Вильмар Барриос (Колумбия), Вендел и Клаудиньо (оба - Бразилия), нападающие Малком и Юри Альберто (оба - Бразилия). Также за клуб выступает защитника Нурали Алип (Казахстан), но он не считается легионером в РПЛ.

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