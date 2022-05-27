В "Зените" высказались о будущем легионеров в клубе
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что иностранные футболисты не покинут петербургский клуб в летнее трансферное окно.
"Новый лимит позволяет пригласить новых легионеров, но давайте дождёмся, какое решение будет от ФИФА. На сегодняшний день все легионеры заявили, что они не хотят никуда уезжать. И никуда не уедут. Наши бразильцы, Барриос и Ловрен готовятся прибыть на сбор", - приводит слова Медведева "Чемпионата".
В настоящее время за "Зенит" выступают следующие легионеры: защитники Деян Доврен (Хорватия) и Дуглас Сантос (Бразилия), полузащитники Вильмар Барриос (Колумбия), Вендел и Клаудиньо (оба - Бразилия), нападающие Малком и Юри Альберто (оба - Бразилия). Также за клуб выступает защитника Нурали Алип (Казахстан), но он не считается легионером в РПЛ.
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