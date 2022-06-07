В "Зените" выбрали лучшего игрока сезона
Фото: твиттер Клаудиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Зенита" Клаудиньо Родригес признан лучшим игроком команды по итогам сезона, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Клаудиньо занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 35,66% голосов. В борьбе за награду хавбек опередил полузащитника Данила Кругового (18,78%) и нападающего Артема Дзюбу (9,77%).
В минувшем сезоне 25-летний Клаудиньо провел за "Зенит" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
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