В "Зените" выбрали лучшего игрока мая

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" Иван Сергеев признан лучшим игроком команды по итогам мая, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

Сергеев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В мае форвард принял участие в трех поединках и забил один мяч. Стоит отметить, что футболист получил аналогичную награду за апреля.

В нынешнем сезоне 27-летний Сергеев провел за "Зенит" 15 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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