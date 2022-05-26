В "Зените" выбрали лучшего игрока мая
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев признан лучшим игроком команды по итогам мая, сообщается в официальном телеграм-канале клуба.
Сергеев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В мае форвард принял участие в трех поединках и забил один мяч. Стоит отметить, что футболист получил аналогичную награду за апреля.
В нынешнем сезоне 27-летний Сергеев провел за "Зенит" 15 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
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