В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" Иван Сергеев признан лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Сергеев занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 29,69 процентов голосов. Вторым стал форвард Малком (21,68%), третьим - полузащитник Клаудиньо (17,58%).

В апреле 26-летний Сергеев провел пять матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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