В "Зените" рассказали о травмированных футболистах
Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, какая ситуация в команде с травмированными игроками перед матчем 3-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
"Чистяков возвращается и начинает тренироваться вместе с командой. По Кузяеву было официальное объявление. Караваева и Мантуана мы ждем в течение двух недель", — сказал Семак.
Напомним, что матч "Зенита" с "Локомотивом" пройдет 30 июля в Петербурге и начнется в 17.30 мск.
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