В "Зените" рассказали о будущем Барриоса

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В "Зените" рассказали о будущем Барриоса

Фото: твиттер Вильмара Барриоса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Зенита" Александр Медведев не подтвердил информацию о том, что клуб получал предложения по Вильмару Барриосу.

"Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», – сказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга. 

Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос интересен "Фламенго" и клубам из Европы, а "Зенит" может обменять опорника.

В прошлом сезоне 28-летний колумбиец сыграл 37 матчей в составе команды во всех турнирах.

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