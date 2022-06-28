В "Зените" рассказали о будущем Барриоса
Фото: твиттер Вильмара Барриоса/Автор неизвестен
Спортивный директор "Зенита" Александр Медведев не подтвердил информацию о том, что клуб получал предложения по Вильмару Барриосу.
"Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся», – сказал генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос интересен "Фламенго" и клубам из Европы, а "Зенит" может обменять опорника.
В прошлом сезоне 28-летний колумбиец сыграл 37 матчей в составе команды во всех турнирах.
Не пропустите: Форвард "Зенита" Юри Алберто может оказаться в АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Оздоев может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
-
Зарема жестко раскритиковала пост Канделаки про Fan ID
-
Эль-Шаарави близок к смене клуба
-
Кроос может завершить карьеру
-
Очень большие деньги: вратарь "Крыльев Советов" рассказал о зарплатах футболистов в России
-
Канделаки рассказала, зачем в России ввели Fan ID
-
Экс-игрок "Спартака" раскритиковал Ларссона за "побег" из клуба
-
Бывший футболист сборной Италии выиграл выборы мэра Вероны
-
"Барселона" увеличила предложение по Левандовски
-
В "Оренбурге" высказались по поводу продления дисквалификации Обухова
-
Известны подробности о переходе форварда "Локомотива" в "Спарту"
-
Мозес может и вовсе не вернуться в "Спартак"
-
Ориги прошел медицинское обследование в Милане
-
Дисквалификацию Обухова за допинг продлили
-
Форвард "Динамо" показал свое фото в футболке "Наполи"
-
Фоден поругался с девушкой по необычной причине
-
В "Зените" рассказали о будущем Барриоса
-
ЦСКА просматривает украинского защитника
-
Главные новости дня: 26 июня
-
"Ювентус" определил два варианта в качестве замены де Лигту