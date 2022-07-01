В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы

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В "Зените" назвали главного шутника после ухода Дзюбы

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал о том, кто больше всех шутит в "Зените" после ухода форварда Артема Дзюбы.

"Конкретно эту роль никто не берет. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая. Все работают, доказывают, потому что идут сборы, надо набирать форму, выходить на свой уровень, чтобы Сергей Богданович [Семак] потом давал возможность играть. Шутки есть, но все концентрируются на работе", - сказал он.

По словам футболиста, больше других пошутить любить голкипер Михаил Кержаков.

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