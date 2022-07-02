В "Зените" анонсировали новые трансферы

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В "Зените" анонсировали новые трансферы

Фото твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Гендиректор "Зенита"  Александр Медведев рассказал о том, какие позиции в команде нуждаются в усилении.

"В линии полузащиты и нападения уже не будет приобретений. Но мы рассматриваем кандидатов на усиление на позицию центрального защитника.

Есть вероятность, что после приобретения еще одного игрока в защиту трансферные цели будут выполнены", – сказал он.

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